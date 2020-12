Système éducatif : Les députés regrettent la prédominance des littéraires

Le débat sur l’effectif des élèves dans les différentes séries s’est invité lors du passage, ce mardi, du ministre de l’Education à l’Assemblée nationale. Plusieurs députés ont dénoncé le nombre pléthorique d’élèves dans les séries littéraires au moment où, celles scientifiques sont délaissées.Le député Toussaint Manga, par exemple, a proposé à ce que la distinction se fasse en classe de terminale et que tous les élèves fassent en seconde et en première les séries scientifiques. « Il y a trop de littéraires dans nos lycées », regrette-t-il.A l’instar de Toussaint Manga, Issa Sall a invité le ministre à valoriser beaucoup plus les matières scientifiques.Le député Théodore Montreuil, quant à lui, est allé beaucoup plus loin en disant que quelle que puisse être la série, l’essentiel est que l’école soit un « lieu de la structuration de la pensée ».