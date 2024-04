Tabaski 2024 : L'approvisionnement du marché en moutons et l’amélioration des points de vente au menu du CRD spécial

Acteurs et partenaires du secteur de l'élevage ont été conviés par les autorités administratives à un comité régional de développement (CRD) spécial consacré au bilan de la Tabaski 2023 et aux préparatifs de la Tabaski prochaine. Cette rencontre aura permis de discuter des difficultés des éleveurs et des vendeurs de moutons, en plus de l'approvisionnement du marché.





Pour cette année, la région de Ziguinchor pourrait bénéficier d'un troisième point de vente, en plus de ceux des communes de Bignona et de Ziguinchor. Le gouverneur Mor Talla Tine a annoncé la possibilité de l'ouverture d'un point de vente à Oussouye, suite à la demande des acteurs de la zone.





S'agissait des mesures sécuritaire ayant trait à l’éclairage public, à l’approvisionnement en eau, entre autres, le chef de l'exécutif régional rassure que toutes les dispositions nécessaires vont être prises. À titre d'exemple, dans la commune de Ziguinchor, l’AMA a mis à disposition un forage au point de vente principal. Le gouverneur a demandé la mise en marche de ce forage pour juguler les problèmes d'accès à l'eau souvent rencontrés par les opérateurs.





Concernant l'électrification des points de vente, les mairies, en rapport avec la Senelec, sont invitées à mettre en œuvre les conditions relatives à la fourniture du courant dans ces lieux de vente.





Ibrahima Samba Sow, le président de la Maison des éleveurs de Ziguinchor, a magnifié les recommandations issues de ce CRD, mais aussi les mesures prises par le gouvernement pour l'exonération de certaines taxes afin de favoriser l'approvisionnement en abondance du marché.





Au nom des éleveurs de la région, Ibrahima Samba Sow a affirmé que le marché va être bien approvisionné.





Par rapport au prix de vente, il faire comprendre que cela va dépendre du prix d'achat au niveau des marchés hebdomadaires (« loumeu ») et des conditions de transport du bétail jusqu'à destination. Cependant, il exhorte les acheteurs à acheter selon leur bourse.