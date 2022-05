Talla Sylla et Idrissa Seck réconciliés devant le président Macky Sall

Fini la guéguerre entre responsables politiques de la mouvance présidentielle à Thiès? Talla Sylla et Idrissa Seck se sont réconciliés devant le président Macky Sall hier. L'ancien maire de Thiès s'est levé et a donné la main à son rival d'hier, Idrissa Seck, devant le chef de l'État qui recevait les responsables politiques membres de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès en perspectives des élections législatives de juillet prochain.