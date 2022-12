Tambacounda: Le maire de Kouthiaba Ouolof liste les retombées de la visite de Macky Sall

Le maire de Kouthiaba Ouolof a salué, ce vendredi, la forte mobilisation des populations de la région orientale et de ses environs pour accueillir le chef de l’État Macky Sall et son gouvernement.





« Jamais de mémoire de Tambacoundois, un tel accueil n’a été organisé de par l’envergure et la ferveur » a déclaré le maire qui salue une « effervescence totale et normale » visant à saluer " l’engagement du Président en faveur de la lutte contre l'injustice avec le désenclavement des régions périphériques".





Abdoulaye Ndao qui tenait une rencontre avec la presse, s’est réjoui de la reconnaissance exprimée par les populations " de Koumpentoum à Tambacounda, en passant par Bakel et Goudiry et même celles de Kédougou ".





Il a étalé les bénéfices que la région orientale va tirer de cette visite. En plus du désenclavement avec les inaugurations des routes Tamba-Goudiry-Kidira, la voie de contournement et le lancement des travaux de la route Dougué-Goudiry-Dianké Makhan entre autres et la validation par Macky Sall et de son Gouvernement des 17 attentes fortes de la région qui vont soulager considérablement ces habitants.