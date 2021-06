TAS: « La mobilisation des populations du nord est la traduction la plus éclatante de la pauvreté »

Si le présiden t de la République Macky Sall et les responsables politiques du nord s’enorgueillissent de la mobilisation, Thierno Alassane Sall pense que celle-ci est « la traduction la plus éclatante de la pauvreté ».





« Pour les mobilisations, c’est là le désastre de nos pays. C’est l’argent en politique. Eux mêmes ils ne se cachent pas. Certains ont mis 70 millions sur la table, d’autres 80, 90 millions. Là où les gens ont des problèmes, je peux vous citer la commune de Bodé Lao.





Dans un village le puits est à 100 mètres de profondeur, parfois des bêtes tombent dedans et meurent. Et les gens sont obligés, malgré tout, de boire et de se servir de cette eau-là. Ils ont besoin de moins d’un million pour refaire ce puits », fulmine TAS.





« Cette mobilisation des populations d’ailleurs est la traduction la plus éclatante de la pauvreté », ajoute le leader de la République des valeurs. A l’en croire, cette mobilisation prouve en effet que les populations du nord n’ont plus aucune activité génératrice de revenus.





« Vous donnez 2000 ou 5000 à des gens qui viennent à 30 km à l’intérieur des terres. Si pour un billet de 2000, un sandwich et un t-shirt ils sont capables de faire des kilomètres, c’est qu’ils n’ont plus aucune activité », souligne-t-il.