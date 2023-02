Tensions politiques : Cheikh Sidy Ahmed Sy Dabakh invite à une «introspection collective»

C’est dans un contexte politique très chargé que se tient, les vendredi 17 et samedi 18 février prochains, l’édition 2023 du Gamou annuel de Diacksao, après 2 ans de pause liée à la pandémie de Covid-19. Au cours de son traditionnel message pour annoncer la tenue de l’évènement religieux, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh n’a surtout pas manqué d’occulter certaines questions autour de la perte des valeurs, la crise d’autorité, la rupture de confiance entre les différents acteurs.





Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick invite les Sénégalais à « une introspection collective avant que l’irréparable ne se produise ». Fort du constat fait sur « la situation politique très tendue au Sénégal, les crises multiformes que le pays traverse, notamment la crise des valeurs, de l’autorité, la crise de confiance entre les différents acteurs », le Cheikh de Diacksao a pensé devoir appeler tous les Sénégalais à « une introspection collective », les invitant à « mettre en avant l’intérêt supérieur de la nation, au-dessus des intérêts partisans, personnels ou individuels ».





Par la voix de Cheikh Abdou Aziz Diop, petit-fils de Mame Maodo et homonyme de Mame Dabakh, Serigne Sidy Ahmed est revenu sur « ce chapelet d’incertitudes qui plane sur l’avenir du Sénégal, à travers des invectives, des prises de position, des diatribes venant de tous les bords » ; d’où son appel à « la raison lancé à tous les acteurs, de quelque bord qu’ils se situent ». Ce en conformité d’ailleurs avec le thème du Gamou tiré du Saint Coran : « Ne dites que du bien des gens », avec comme parrain la famille omarienne, pour magnifier « la nécessité d’une concorde et d’une cohésion nationale ».





Le guide religieux rappelle : « Nous avons un patrimoine immatériel inestimable que les autres n'ont pas. Il urge de le préserver, car c’est le gage de notre stabilité sociale, de notre cohésion nationale. La confiance mutuelle et le respect doivent être de mise dans l'espace public et privé ».





Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, revenant, une fois encore, sur certaines doléances qui secouent la localité, a évoqué « l’approvisionnement en eau potable, du fait que Diacksao ne dispose que d’un seul forage qui date de 1982 et souhaiterait, 40 ans après, en avoir un second ». Il s’y ajoute « le besoin de l’érection d'une maternité, Dacksao étant le fief spirituel d’El Hadji Malick Sy, son patrimoine foncier qu’il a fondé en 1904, année de naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, un haut lieu d’éducation et de formation spirituelle, aussi d’adoration de Dieu ».