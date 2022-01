Tentative de « hold-up » : Yewwi Askanwi accuse le pouvoir de voler ses victoires à Rufisque, Thiès, Mbacké et Wakhinane Nimzatt

Yaw dénonce une tentative de Hold Up dans certaines localités

La coalition Yewwi Askanwi, sortie vainqueur des élections locales de dimanche dernier, met en garde le pouvoir contre toute tentative de « hold-up électoral ». D’ailleurs elle accuse le pouvoir d’orchestrer des manœuvres en vue de lui arracher ses « victoires » déjà acquises dans bon nombre de collectivités.





« De sources sûres, il nous a été révélé que depuis le sommet de l'Etat, des manœuvres sont en train d'être orchestrées pour arracher à la coalition Yewwi Askan Wi sa victoire éclatante à Rufisque sur BBY tant aux élections municipales, ville que départementale. En effet, après la chute de la coalition BBY à Dakar, le pouvoir cherche à sauver sa face à Rufisque où Dr Oumar Cissé, candidat à la ville a déjà fini de régner en maître dans l'essentiel des centres de vote tant à l'EST qu'au Nord », écrit la conférence des leaders de YAW, dans un communiqué de presse rendu public.