Thérèse Faye tacle Ousmane Sonko , Aminata Touré et Cheikh Tidiane Gadio

La plateforme MACKYPOUR2024 a tenu une conférence de presse. Elle s'est prononcée sur l’actualité politique, notamment sur le Grand Rassemblement Citoyen pour la paix et la stabilité qu’elle compte organiser le samedi 3 juin, à la Place de la Nation .Cette rencontre vise la préservation de la démocratie qui , aujourd'hui, fait face à d’innombrables menaces. Selon la Présidente du comité d’initiative Thérèse Faye Diouf





Ces menaces sont le fait « qu'un justiciable, comme vous, nous, chacun ici, refuse d’aller faire face à la justice pour des faits qui relèvent de relations purement privées. Mais voilà que ce Monsieur, Ousmane Sonko pour le nommer, se réfugie dans les propos incendiaires et autres appels insurrectionnels, au lieu d’aller tout bonnement assumer ses responsabilités et faire montre d’un respect des institutions, notamment la Justice », déclare Thérèse Faye





La présidente du comité d’initiative n’a pas aussi hésité de rappeler à Monsieur Cheikh Tidiane GADIO, « que le Président Macky Sall sortira par la grande porte parce qu’il aura été jusqu’ici le Président qui aura poussé le plus loin le développement économique et social du Sénégal et celui qui, entre 2024 et 2029, avec l’exploitation du pétrole et du gaz, avec la souveraineté alimentaire et énergétique réussira à amener le Sénégal dans la période faste de son développement. »





Elle a soutenu que la candidature de Macky Sall est une demande sociale. « Ceux qui pensent que la grande porte, c’est de ne pas se présenter en 2024, alors que la Constitution le lui permet. Sa présence au-delà de 2024 est une demande sociale, alors que son expérience et son leadership nous sont nécessaires en ces moments d’incertitudes, ces gens-là n’ont pas bien compris le Sénégal. Macky Sall a prouvé par son bilan et tout le monde le reconnaît », a souligné Thérèse Faye.







Dans la foulée, elle a dénoncé avec vigueur ce qu'elle qualifie d'agissements de la part de Aminata Touré. Thérèse Faye Diouf estime : « la sans abri politique, Mme Aminata TOURÉ, nous constatons que son déchaînement devient pathétique depuis qu’elle n’a pas accédé au perchoir . Il est des moments où chacun d’entre nous, a besoin de ses proches qui ont vocation, à lui éviter, d’être la risée de la société, quand ses agissements débordent tous les jours, le convenable. Aujourd’hui l’on constate clairement que Mme Aminata Touré a fait reculer les frontières de l’abject , pour se jeter dans un tourbillon de haine funeste ,devenu incontrôlable et qui dépasse tout entendement. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, elle extériorise sa haine sur tout, et n’importe quoi pourvu qu’elle apparaisse sur les réseaux sociaux puisqu’elle n’a au fond ni parti ni militants ! », explique-t-elle