Thierno Alassane Sall dénonce une «oppression» contre les populations de Fimela et de Palmarin

L'ancien ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale, a été l'hôte des populations des communes de Fimela et de Palmarin, dans la région de Fatick, le samedi 6 mai 2023, pour partager avec elles leurs inquiétudes par rapport à des «projets indiens qui risquent de leur coûter leur gagne-pain».





Pour l'honorable député qui refuse qu'on «privilégie les intérêts étrangers au détriment de ceux nationaux», il n'est point question qu'«on soit des esclaves chez nous».





Le président du parti la République des valeurs/Réewum Ngor dénonce le fait que «l'Etat du Sénégal veuille octroyer 5 000 ha à des Indiens dans les communes de Fimela et de Palmarin pour une exploitation de sel».





Selon lui, «ce projet, qui prévoit 300 emplois, met déjà au chômage 800 femmes de Palmarin qui s'activent dans la filière». De plus, s'est-il offusqué, «des zones de pâturage et culture seront impactées".





Thierno Alassane Sall, en sa qualité de député, justifie sa visite dans les communes de Fimela et de Palmarin par la nécessité de «soutenir la dynamique de refus déjà enclenchée par la population». Dans sa prise de parole, l'ancien ministre a mis en garde les principaux responsables de cette injustice, en ces termes : «Nous n'accepterons pas d'être des esclaves chez nous.» Tout en évoquant «le traitement réservé aux Indiens concernant les Industries chimiques du Sénégal (ICS)».