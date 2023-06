Thierno Alassane Sall : «J'invite Macky Sall à renoncer à sa candidature à un mandat de trop»

Thierno Alassane Sall, a, au cours d'un point de presse, invité le Président Macky Sall à «revenir à la raison», à «renoncer à sa candidature à un mandat de trop» et «organiser des élections transparentes sous l’égide d’un ministre de l’Intérieur impartial». Le député appelle le chef de l’État à «revenir aux dispositions du code électoral de 1993 qui a permis deux alternances plus ou moins pacifiques». À en croire le parlementaire, «c'est la seule lecture à tirer des années de violence sans précédent qui rythment son second mandat». «Nous devons en finir avec une République à deux vitesses, qui piétine le faible, oublie le pauvre et sacrifie sa jeunesse pendant qu'une minorité festoie», estime-t-il.



L'ancien Ministre de l'Energie remarque qu' à l'heure actuelle, des centaines de jeunes sont dans les lieux de détention. “Il y a, à l'encontre de certains d'entre eux, des soupçons de mauvais traitements. C'est ainsi que notre ami Lansana Diarisso, embarqué dans une fourgonnette selon des témoins alors qu'il était blessé, a été rendu à sa famille mort”, renseigne-t-il.



Thierno Alassane dénonce, aussi, “des images insoutenables du lynchage public d'un agent de police qui circulent”.



“Fort heureusement, ce dernier a échappé au sinistre sort qui lui était souhaité par quelques jeunes en furie. Cela vient après que, dans la localité de Ngor, un vigile a été tué pour avoir été pris pour un policier”, relève-t-il. Thierno Alassane Sall de regretter : « La haine est en train d'être semée et entretenue entre compatriotes, selon qu'ils soient d'un camp ou de l'autre, selon qu'ils soient membres des FDS ou des citoyens».