THIES : DES PROCHES DE MACKY SALL TANCENT LE PATRON DE REWMI: «Idrissa Seck est une momie qui se désintègre»

A Thiès, certains responsables de l’Alliance pour la République (APR) se disent conscients qu’«actuellement, le seul candidat qui reste valable pour notre parti, pour notre coalition, c'est le Président Macky Sall, pour plusieurs raisons». Au cours d’un point de presse, Abdoulaye Sow, conseiller municipal à la mairie de la ville de Thiès, souligne que «tous les intellectuels de bonne foi, les constitutionnalistes avertis, comprennent qu'au niveau de l'article 27 de la Constitution, il n'y a pas l'ombre de discussion, rien n'empêche au président Macky Sall d'être candidat».







De l’avis de ce membre de l’Apr réagissant à la sortie du Président de Rewmi, «Idrissa Seck est une momie qui se désintègre». Il remarque que «longtemps en hibernation, son retour parmi nous est semblable aux gens de la caverne qui, après 400 ans, ont ressuscités et ont été surpris de voir l’évolution dans le monde». Et de poursuivre : «Actuellement, l’ancien Premier ministre est totalement dépassé, c'est pour cela qu'il s'est trompé de public en voulant faire feu de tout bois pour susciter l'intérêt auprès des différentes chapelles politiques afin d'augmenter son audimat, son taux d'audience».





Abdoulaye Sow pense que « le Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) n'a fait qu’étaler ses limites devant un public qui le dépasse de loin». Que «ces propos n’intéressent plus personne», sinon que du «mépris général qui est le sentiment le plus partagé».





Selon lui, «aujourd’hui n'ayant pas pris son courage à deux mains, il se range derrière le Pr Serigne Diop pour lui prêter des propos que nous serions surpris qu'ils soient ceux de ce brillant constitutionaliste».





N'empêche, fait-il remarquer, «si sa frénésie, son ambition démesurée à vouloir coûte que coûte être le seul Sénégalais capable de diriger ce pays le poussent à défier le Président Macky Sall, alors qu'il sache que nous nous dresserons contre lui et ferons en sorte qu'il perde son propre bureau de vote à Malick Kaïré dès les premiers heures, le jour du scrutin».





«À l'heure où nous sommes en train de sonner la grande mobilisation dans le parti, dans la coalition, pour nous préparer pour les échéances de 2024, le voici, comme à son habitude, sorti des ténèbres, pour encore essayer de jeter le discrédit celui qui l'a couvé, l'a entretenu depuis sa descente aux enfers. C'est une attitude irrespectueuse, de traîtrise, qui ne mérite que le mépris de notre part», remarque Abdoulaye Sow.