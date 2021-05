[Photos-Vidéo] Thiès : Habib Niang balise le chemin d'une victoire éclatante aux locales

L'agenda politique était très coloré, ce weekend, à Thiès. En effet, l'infatigable lieutenant du Président Macky Sall, Habib Niang, a présidé, samedi, l'ouverture de la session de formation en entreprenariat pour les jeunes et reçu en audience publique le regroupement des handicapés, les imams, l'association des conducteurs, des laveurs de voitures, des Asc de jeunes de la zone Nord et les ressortissants du Fouladou de Bagdad. Il a clôturé la journée par une visite à la cité Sidak où les femmes l'attendaient avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur.





«Habib Niang répond présent alors qu'il n'a aucune fonction locale»





D'abord, le regroupement des handicapés a été reçu par le responsable politique de l'Alliance pour la République (APR) qui a toujours posé des actes forts en faveur de ces derniers. Leur présidente de témoigner : «Habib Niang n'a jamais cessé de les soutenir à chaque fois qu'il fait des dons et ils sont les premiers à bénéficier. Il n'a pas attendu que les élections approchent pour se préoccuper des personnes vivant avec un handicap. C'est parce que le président Habib Niang se soucie de notre situation, qu'il a toujours une oreille attentive à nos préoccupations. Bien vrai que notre regroupement est apolitique, mais nous nous engageons tous à le soutenir et avec l'aide de Dieu nous allons travailler ensemble pour le porter à la tête de la mairie de la zone Nord. Car, à chaque fois que le besoin se fait sentir, le président Habib Niang répond présent alors qu'il n'a aucune fonction locale. Pour toutes ces raisons, nous nous engageons pour qu'il prenne la maire au soir du 23 Janvier 2022 in shaa allah».





«Soyons au rendez-vous pour la victoire finale de notre leader»





Après le regroupement des handicapés, Habib Niang s'est entretenu avec les imams, les laveurs de voitures, les conducteurs de taxi et le mouvement des ressortissants du Fouladou qui ont tous abondé dans le même sens que leurs prédécesseurs. Et là, le discours reste le même. D’ailleurs, cette intervention en dit long :" Il suffit maintenant de joindre l'acte à la parole comme le fait Mr Niang. Dans le contexte actuel, où nous avons du mal à distinguer la bonne graine de l'ivraie, c'est à nous de savoir celui qui se sert de nous et celui qui sert la population. Et Habib Niang sert la population avec des actions concrètes sur le terrain (formation des femmes et des jeunes, financements, soutiens aux Daaras et aux familles religieuses et j'en passe). Alors mes chers amis, ne soyons pas des Judas, soyons loyaux déterminés pour la cause de notre leader. Ce n'est que par cette manière, que nous lui retournerons l'ascenseur. Redoublons d'efforts, et soyons au rendez-vous pour la victoire finale de notre président Habib Niang". Prenant la parole, la présidente des femmes, Mme Seynabou Dieng, qui a organisé la mobilisation, a rappelé à ses camarades le travail qui les attend et la mission qu'elles doivent accomplir sur le terrain pour qu'au soir du 23 Janvier 2022 leur leader soit le maire de la commune Nord. Pour se faire, aucune détermination ou engagement des femmes ne doit être de trop.





«Porter la bonne parole et surtout n'entrez pas dans les détails»