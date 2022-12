Thiès : le maire Babacar Diop inaugure une stèle à la mémoire de Mamadou Dia

Dr Babacar Diop inaugure une stèle à la mémoire de Mamadou Dia

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a inauguré, samedi dernier, une stèle à la mémoire de feu Mamadou Dia. Cette cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses autorités et d’invités.





Il a profité de l’occasion pour saluer le leadership du défunt Mamadou Dia. Selon le maire Babacar Diop, ce dernier mérite plus de reconnaissance de la Nation. « Mamadou Dia a signé l’acte d’indépendance du pays, indique-t-il. Il a installé le premier gouvernement après l’indépendance du Sénégal. Il a créé l’ENA et l’ENEA, deux écoles prestigieuses qui forment les cadres de l’administration Sénégalaise. Il était plus qu’un Premier ministre ».





Pour lui, cette figure emblématique doit être enseignée dans les écoles et les universités du Sénégal : « Il est temps que les jeunes et les populations du pays connaissent l’histoire de Mamadou Dia »