Thiès : Macky Sall recadre publiquement Mariama Sarr

Les oreilles de la ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Mariama Sarr, ont dû siffler fort hier lors du Conseil présidentiel territorialisé tenu à Thiès, en marge de la tournée du Président Macky Sall dans la région. Alors qu’elle procédait à la présentation des réalisations du gouvernement dans la localité, pour ce qui concerne son département, le chef de l’État l’interpelle à propos du retard de la construction du lycée de Sandiara : «C’est quoi le problème ? Pourquoi, depuis huit ans, on peine à terminer le travail ?»



La ministre qui ne s’attendait manifestement pas à la question tergiverse, selon Les Échos, qui rapporte la scène. Mariama Sarr met à l’index l’entreprise chargée des travaux et assure que ses services ont saisi l’Agent judiciaire de l’État pour résilier le contrat qui lie celle-ci à l’État du Sénégal.



Le journal informe que Macky Sall coupe : «Non ! Ce n’est pas l’Agent judiciaire de l’État de régler ce problème, ses compétences sont autres.»



La ministre chuchote un «si, Monsieur le Président». Le président de la République lui demande de parler plus fort avant de lui indiquer la voie à suivre. «C’est la Direction centrale des marchés publics qui est à saisir, rectifie Macky Sall d’un ton ferme, selon Les Échos. Si l’entreprise ne peut pas remplir sa part du contrat, il faut le résilier et trouver une autre. Voyez avec le ministre des Finances comment me régler ce problème.»