Thiès : Pastef à l’assaut des mairies

Le parti Pastef de la ville de Thiès a initié ce week-end un «doxantu», du rond-point Guinth au marché central, en présence de Birame Soulèye Diop. Selon L’AS, à cette occasion, l’Administrateur général de Pastef a rencontré les commerçants, a échangé avec eux, analysé leurs problèmes et réfléchi sur des pistes de solutions à apporter.



C’était aussi l’occasion de prendre contact avec les militants du parti qui sont dans le marché. Il relève que le marché central de Thiès est la société sénégalaise en miniature. On y rencontre même des diplômés en train de vendre des légumes, des chaussures, à faire de la cordonnerie...



Pour Birame Soulèye Diop, il s’agit de citoyens abandonnés à eux-mêmes et qui ont pu trouver une reconversion dans ce marché qui, malheureusement, ne leur offre pas toutes les opportunités à cause de problèmes récurrents. Il a annoncé la candidature du parti Pastef dans les différentes mairies de la ville, pour prendre en charge toutes ces questions.