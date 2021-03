Thiès : Un responsable de l’APR arrêté

Thiès se prépare à vivre un tsunami foncier qui vient de faire sa première victime. Selon L’AS qui vend la mèche, un responsable de l’Alliance Pour la République (APR) est tombé. Il s’agit du sieur Ousseynou Diouf qui servait aux Impôts et Domaines de Thiès avant d’être affecté à Dakar.D’après le journal, il est arrêté pour faux et usage de faux sur un acte administratif à propos d’un terrain situé au quartier Nguinth. Aux dernières nouvelles, il était, hier, en garde à vue dans les locaux de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) à Saly.