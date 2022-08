Thioubalel : Vent de révolte contre Benno Bokk Yaakaar

Le 31 juillet dernier, les responsables de Benno bokk yaakaar de Podor avaient été suspendus aux résultats des urnes à Thioubalel et dans la commune de Méri. Moustapha Wane, émigré aux Usa et responsable apériste de la localité, avait fini de faire la promotion du vote du bulletin nul pour montrer le degré de frustration des populations de l’île à Morphil et du département de Podor. Après avoir réussi son pari dans la commune de Méri qui, à elle seule, détient la moitié du nombre de bulletins nuls du département, M. Wane y est devenu le responsable politique sur lequel compter pour extérioriser les frustrations.





Il fallait être responsable apériste mais aussi valeureux fils de sa localité, pour réussir ce que Moustapha Wane a réussi à Thioubalel, dans la commune de Méri : faire adhérer les électeurs à son mot d’ordre de vote bulletin nul aux dernières élections législatives. Sur les 958 bulletins nuls enregistrés dans le département de Podor, les 400 sortent des urnes de Thioubalel et de La commune de Méri. Pourtant, Moustapha Wane et les populations de Thioubalel avaient prévenu, avant le jour du scrutin. L’émigré apériste, de retour au pays, et les populations de Thioubalel avaient alerté plusieurs fois qu’ils rempliront de bulletins nuls pour « avoir constaté que leur localité est en retard en termes d’infrastructures après 10 ans de pouvoir de Macky Sall, mais aussi le mépris de Abdoulaye Daouda Diallo à leur égard ».





Moustapha Wane, le maître d’œuvre de cette menace, déclare : « Personnellement, j'ai mouillé le maillot pour l’élection et la réélection de Macky Sall. En 2011, j’ai accueilli aux Usa, Macky Sall, opposant. Dans le département de Podor et un peu partout dans le pays, j’ai utilisé mes propres moyens pour faire adhérer les gens à l’Apr. Mais toutes les promesses faites par Abdoulaye, Daouda Diallo n’ont pas été tenues. Il se permet de privilégier certains au détriment des populations qui en ont le plus, besoin »





Moustapha Wane n’est pas le seul responsable apériste de Thioubalel mais il a bénéficié de l’adhésion des populations à voter massivement un « bulletin nul » grâce à ses contributions pour la mise en place de plusieurs infrastructures, sur fonds propres. Mais ce qui a envenimé la situation, ce sont les échauffourées entre la garde rapprochée de Abdoulaye Daouda Diallo et les jeunes de Thioubalel qui portaient des brassards rouges au passage de sa caravane dans cette localité, suivies d’arrestations de deux jeunes déférés expressément à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis. Deux jeunes de Thioubalel seront jugés le 12 août prochain.





Ailleurs dans la commune de Méri et dans l’île à Morphil, c’est l’exposé des motifs qui a convaincu d’autres électeurs car Wane s’est permis d’aller rencontrer les militants de l'Apr dans plusieurs localités. Cela a poussé la tête de liste départementale de Benno bokk yaakaar, Abdoulaye Daouda Diallo, à faire appel à Ibrahima Abou Nguett pour convaincre le promoteur du vote de bulletins nuls de le retrouver quelques heures avant l’ouverture des bureaux de vote pour renoncer à sa menace. La libération des jeunes de prison mise sur la table par les électeurs, n’a pas été satisfaite, par conséquent la menace a été mise à exécution.





Les élections législatives terminées, Moustapha Wane est, depuis lors, devenu l’homme le plus sollicité du département de Podor. Après Thioubalel, son village, Moustapha Wane est devenu le réceptacle des nombreuses frustrations et promesses non tenues, surtout chez les jeunes dans les arrondissements de Cas-Cas et Saldé. Ainsi, les élections législatives ont fait éclore un responsable apériste avide de changement.