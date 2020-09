Tournée économique : L'APR adoube Macky

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





SEM Macky SALL, Président de la République a communié avec les populations et les acteurs ruraux de Fatick, Kaolack et Kaffrine du samedi 19 au lundi 21 septembre 2020 dans le cadre d’une tournée économique historique pour constater l’état de mise en œuvre des programmes agricoles.





L’Alliance Pour la République adresse ses vifs remerciements aux populations des régions de Fatick, Kaolack, et Kaffrine, pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé au Chef de l’État, qui a décidé de faire de la sécurité alimentaire un axe majeur du PAP2 ajusté et accéléré et félicite dans le même élan, les agriculteurs pour leur engagement à produire plus et mieux, au grand bénéfice des Sénégalaises et Sénégalais.





En effet, dans cette séquence déterminante, marquée par la réadaptation, l’ajustement et l’accélération de l’action gouvernementale, nécessaires à la relance de l’économie suite à l’apparition de la Covid19, le Président de la République a consenti un effort important en portant le budget destiné à la présente campagne agricole, à 60 milliards de francs contre 40 pour la précédente, soit une augmentation de 20 milliards de francs.





Ainsi, l’Alliance Pour la République salue la vision, la constance et l’engagement du Président Macky SALL en faveur du développement du monde rural, par la mise en place des agropoles et des domaines agricoles communautaires (DAC) dans les régions, la consolidation du PUDC, avec 300 milliards destinés au financement de la la deuxième phase du programme, la distribution de semences de qualité, la mécanisation de l’agriculture avec la distribution et la mise en service de plus de 2000 tracteurs subventionnés, ainsi que l’option stratégique d’organiser les acteurs en coopérative pour optimiser l’approche chaine de valeur.





Ce changement de paradigme économique, intervenu depuis 2012 avec le Président Macky SALL fait de l’agriculture, un levier efficace et performant d’émergence à travers le Plan Sénégal Émergent (PSE.





Par ailleurs, tout au long de sa tournée économique, le Président Macky SALL a pu constater sur le terrain que cette approche par la chaîne de valeur agropastorale a balisé la voie à de nouveaux acteurs, les jeunes et les femmes, à de nouvelles démarches, la diversification des cultures et la transformation locale de la production agricole ainsi que la mise en place d’organisations faîtières en vue de la mutualisation et de la synergie dans les actions.





Dès lors, l’Alliance Pour la République salue la démarche d’anticipation du Président de la République, SEM Macky SALL et se réjouit des belles performances agricoles attendues pour la présente campagne qui vont assurément relancer la courbe de la croissance économique dans notre pays. En effet, au regard de l’amélioration des semis, de la pluviométrie, du renforcement et de la modernisation des moyens de production, de l’état de mise en œuvre des programmes ou encore du désenclavement des sites de production, les perspectives laissent entrevoir des productions importantes pour toutes les spéculations et notamment pour l’arachide et les céréales.





En conséquence, l’Alliance Pour la République se joint au Chef de l’Etat pour appeler les forces vives de la Nation, particulièrement, les jeunes à retourner à la terre et le secteur privé au développement de l’agrobusiness afin de contribuer à la promotion d’une agriculture modernisée, qui pourrait consolider la vitalité économique de notre pays et la trajectoire d’émergence du Sénégal.





Fait à Dakar, le 22 septembre 2020

Le Porte-parole National Seydou Gueye