Tournée économique : Macky attendu de pied ferme par l'amicale des femmes de Kédougou

L'amicale des femmes de la région de Kédougou attend de pied ferme le président Macky Sall annoncé à Kédougou ce 31 mai dans le cadre d'une tournée économique. Elle compte se faire entendre pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.





À en croire la présidente de cette structure, Kédougou va mal et les femmes de la région n'ont pas accès aux terres et aux financements. Selon Astou Sakho, "Tout ce qui est autonomisation des femmes n'est que chanson dans cette région. C'est pour cette raison que nous suggérons au chef de l'État de renoncer aux 100 milliards que les sociétés minières versent chaque année dans les caisses de l'État ne serait-ce que pour cette année 2021 pour réinvestir cet argent dans les projets et programmes pour booster le développement de la région de Kédougou" développe-t-elle.





Même son de cloche chez les jeunes qui réclament la mise en œuvre effective des projets et programmes dans la région. Seydou Ba, président de l'initiative pour la mise en œuvre de Promoville dans la région : "Nous attendons du président, le démarrage immédiat du Promoville, la généralisation du PUDC dans le monde rural, la création d'unités agricoles qui permettront aux populations de valoriser les produits agricoles, le recrutement des jeunes dans les sociétés minières", a-t-il énuméré au cours d'une rencontre avec la presse.