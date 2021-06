Tournée présidentielle : Macky Sall remet du matériel agricole aux producteurs et aux femmes de Kaffrine

Le Président Macky Sall a effectué, du 29 mai au 1er juin, une tournée économique dans les régions de Kaffrine et de Kédougou. Dans la capitale du Ndoucoumane, il est arrivé avec des présents pour les acteurs du secteur agricole.



D’après une note du ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le chef de l’État a remis aux producteurs de la région 1725 unités de matériels de culture attelée. Cette dotation, précise la même source, entre dans le cadre du programme d’équipement du monde rural pour la campagne 2021-2022.



Macky Sall a également pensé aux femmes de Kaffrine. Il leur a remis 20 moulins à mil pour le compte de la stratégie de renforcement de la résilience des populations face à la Covid-19.



Ces actions du président de la République sont à mettre sur le compte de la stratégie globale de mécanisation et de modernisation de l’agriculture sénégalaise. Elles permettent de renforcer les équipements du monde paysan dans cette localité.



D’après l’état des lieux du ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Kaffrine a reçu, entre 2012 et 2021, 9325 unités de matériel de culture attelée pour une valeur de 1 milliard 284 millions 105 mille 315 francs CFA.



Pour le matériel motorisé, durant la même période, les producteurs de la région ont reçu 9435 unités pour un coût global de 1 milliard 961 millions 237 mille 475 francs CFA.



Ces efforts du gouvernement ont boostés les productions agricoles avec des taux de croissance annuel moyen oscillant entre 5 et 57% aussi bien pour les surfaces emblavées que pour les productions de céréales, d’arachide, de pastèque et de sésame.