Transition au Tchad : Le Pr. Ibrahima Fall nommé haut-représentant de l’UA

Après une longue absence de la scène nationale et internationale, le Pr. Ibrahima Fall refait surface. Et c’est pour superviser la transition politique au Tchad au nom de l’Union africaine (UA).





En effet, le candidat déchu à l’élection présidentielle de 2012 a été nommé par le président de la Commission de l’UA, hier mercredi 2 juin 2021, haut-représentant de l’Union africaine pour accompagner la transition en République du Tchad.





Le haut fonctionnaire sénégalais a été sous-secrétaire général aux Droits de l’homme de l’ONU et directeur général adjoint de l’Office des Nations Unies à Genève (Suisse) (1992-1997). Puis sous-secrétaire général aux Affaires politiques de l’ONU (New York – USA) chargé des Affaires politiques africaines (1997-2002) et sous-secrétaire général et représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands lacs Nairobi (2002-2007).





Il a également participé à l’élaboration de la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples.





Il est arrivé 7e à la course pour la magistrature suprême du Sénégal en 2012, avec 1,81 % des voix.