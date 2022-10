Trois milliards FCfa de projets d'envergure : Le beau geste de Demba Ba pour les populations de Roff

Sur les 22 villages que comptent la commune de Malicounda, Roff était le dernier à bénéficier de l'adduction en eau et de l'accès à l'électricité. Des années après, Rohff semble être béni ! Des projets d'une très grande envergure vont y être installés. Ce qui permettra aux populations de prendre leur envol économique, social, sportif, sanitaire.





Allant d'une maternité d'un coût de 30 millions FCfa pour assurer le bien-être et la santé de la mère et de l'enfant, à un foyer des jeunes (30 millions aussi) pour permettre leur épanouissement et enfin à un centre académique pour enseigner les rouages du football, l'ex international sénégalais Demba Ba ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de philanthropie.





En effet, le footballeur va investir 3 milliards de FCfa dans le village de Roff.





Dans cette optique, une convention a été signée entre Demba Bâ et le village de Roff, particulièrement avec l'autorité communale, le maire de Malicounda, Maguette Séne.





Le centre académique de football va être érigé sur une superficie de 10 ha.





Maguette Sène explique le choix de Roff pour deux raisons : "les deux critères qui ont été déterminants dans le choix de Roff est que le village est proche de la station balnéaire de Pointe Sarene. Le centre aura à organiser des sessions et des rencontres au niveau national et international, si on a une station balnéaire à côté ça va faciliter l'hébergement. L'autre critère est que Roff fait partie des rares villages où on a encore des assiettes foncières".





"C'est extrêmement important pour la jeunesse puisque au-delà de la formation le centre va fournir au village de Roff et environs des projets sociaux, notamment une maternité également un foyer des jeunes. S'y ajoute la subvention accordée à l'Asc de Roff d'un montant de 1 million FCfa. Aussi, l'Asc va bénéficier annuellement de lot de maillots, de 10 ballons et d'un montant de 1 million FCfa", a expliqué le maire Maguette Sène.





Pour l'investisseur, développer un projet pour le Sénégal a toujours été un de ses souhaits.





"J'ai acheté un club basé à Thiès. Il joue en deuxième division et c'est ce club là que je suis en train de développer. Cette infrastructure va me permettre de pouvoir atteindre l'excellence. Dans le football, si tu veux atteindre le haut niveau, il te faut de bonnes infrastructures. Sans infrastructures tu ne peux pas développer le type de joueur que tu veux", a affirmé Demba Ba.