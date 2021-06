Troisième mandat : Landing Savané invalide Macky

Le leader d'AND-JËF/PADS s’oppose farouchement à un troisième mandat de Macky Sall.



Landing Savané, qui s’exprimait en marge de la 3e assemblée générale des fils de gardes républicains, à Thiès, déclare ceci : "Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs…".



En termes clairs, selon lui, "Macky ne peut pas briguer un 3e mandat". Et de marteler : "Nul n’est indispensable et personne n’est irremplaçable au point de vouloir rester accroché au pouvoir", a-t-il tranché dans Walf Quotidien.