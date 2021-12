Troisième mandat : Macky Sall livre plus de détails

Le président Macky Sall maintient toujours le flou au sujet d’une possible candidature à un troisième mandat. Cependant, il s’est fait un peu plus clair, dans une interview accordée à Rfi et France 24 et diffusée ce mercredi.



« Ce débat, je le traiterais à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sur, c’est que je ne poserai jamais un acte antidémocratique ou anticonstitutionnel. Je suis profondément démocrate. Maintenant, je décide de parler quand le moment sera venu, pas maintenant », déclare Macky Sall. Des mots qui semblent aller dans le sens d’une volonté de ne pas briguer un troisième mandat, même si rien n’est clair jusqu’ici.

Faisant référence à son fameux ni oui ni non, le journal lui demande si actuellement c’est oui ou non, Macky Sall répond : ‘’aujourd’hui, il n’y a pas de réponse, c’est le travail ».