Troisième mandat : Un responsable de l’Apr met en garde Macky Sall

L’ancien « député du Président Macky Sall » ne lâche pas ce dernier. En effet, après avoir appelé à voter le bulletin nul lors des dernières Législatives, Malaw Sow, responsable de l’Alliance pour la République (Apr), se veut clair : « S’il veut, il peut tenter une troisième candidature, mais j’ai toujours dit que ce sont les Sénégalais qui votent et ils savent bien choisir ».





Dans un entretien téléphonique avec Seneweb, il ajoute : « Les gens parlent de troisième mandat, mais cela ne mérite même pas de faire l’objet d’un débat. Abdoulaye Wade l’a tenté et il a été humilié, si aujourd’hui, Macky Sall le tente, il le sera lui aussi ».





Il rappelle que beaucoup de gens qui parlent de ce sujet n’ont pas une expérience politique. « J’ai toujours alerté sur la situation, mais personne n’a voulu m’écouter, j’ai toujours dit que la politique, c’est le dialogue et la concertation. Malheureusement, dans notre parti, on ne me considère pas », a-t-il fait savoir, appelant la classe politique à éviter de faire plonger le pays dans le chaos, parce que « personne n’y gagnera ».





Revenant sur les raisons de son appel à voter deux bulletins, l’ancien parlementaire s’explique. « C’est pour montrer que nous ne sommes pas contents de la gestion du parti Apr et de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) », soutient Malaw Sow, qui dit être membre fondateur de l’Alliance pour la République (Apr).