[Vidéo] Un programme ambitieux pour la commune de Biscuiterie

Un programme ambitieux pour la commune de Biscuiterie

Hier, à l’occasion de son meeting de clôture, le candidat Arona Coumba Ndoffène Diouf a présenté son programme pour la commune de Biscuiterie.





Le candidat de Benno Bokk Yaakaar a décelé une vision municipale globale allant de 2022 à 2032. En effet, il tient en compte tous les aspects essentiels et urgents de la commune à savoir la sécurité, la santé, l’assainissement, l’éclairage public, la démocratie active, l’éducation, la formation, l’emploi et l’environnement.





Selon lui, son programme serait en phase avec l’évolution du Sénégal. Pour une Biscuiterie propre et sécurisée, le candidat maire structure sa vision en cinq axes stratégiques. On peut citer la construction d'un hôpital vertical de catégorie 3, un commissariat de police, un environnement sain et assaini, des écoles réhabilitées et une éducation de qualité.





Arona Diouf prévoit également de mettre en place des formations pour l’emploi des jeunes, une assistance financière aux femmes, aux artisans, et enfin promouvoir des lieux de cultes.





En définitive, le candidat BBY exhorte ses partisans au calme, d’éviter toutes sortes de violences et au jour du 23 janvier, qu’ils aillent tous dans les urnes.