Universités du Sénégal : Habib Niang va entreprendre une tournée

Habib Niang responsable politique de l'Apr (ex président du mouvement And Suxxali Sénégal ak Habib Niang), va entreprendre une tournée dans les universités du Sénégal à partir de ce week-end. L'objectif est d'aller à la rencontre des étudiants pour discuter avec eux sur la situation qui prévaut actuellement.





En sa qualité d'ambassadeur de la paix et parrain des étudiants Thiéssois, le président Habib Niang a jugé utile de faire cette tournée afin de voir avec les étudiants comment faire pour trouver une solution pour que le calme revienne dans les universités.Pour rappel en janvier 2020 l'ex président du mouvement And Suxxali Sénégal ak Habib Niang, avait entrepris une tournée dans les universités du Sénégal pour aller s'enquérir de la situation et des conditions dans lesquelles ils évoluent.