Véhicule de Serigne Mbaye Thiam brûlé : Abdoulaye Willane du PS condamne

La voiture du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, par ailleurs responsable politique du Parti socialiste, a été brûlée devant son domicile de Liberté 6 Extension. Serigne Mbaye Thiam lui-même a confirmé l'information en ajoutant que la justice est en train de faire son travail.





Suite à cet incident, l'Union régionale PS de Kaffrine "condamne avec la dernière énergie et dénonce jusqu'à l'épuisement cet acte lâche et ignominieux perpétré au domicile de notre camarade le ministre Serigne Mbaye Thiam, par ailleurs secrétaire exécutif national du Parti socialiste", écrit l'entité dans un communiqué rendu public et signé par le porte-parole Abdoulaye Willane. "Cette lâcheté est un acte de faiblesse, d'indiscipline et de banditisme déplorable".





Le texte précise : "En démocratie, il faut convaincre sans contraindre. Dans une République, force doit rester à la loi et nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Au-delà de nos appartenances politiques, nous devons tous mettre le Sénégal au centre de nos préoccupations. La paix et la stabilité du pays nous incombent tous. Donc, préservons notre patrimoine commun. La République et l'État de droit sont à préserver à tout prix. En attendant que l'enquête en cours mette la main sur les auteurs et commanditaires, nous manifestons notre solidarité citoyenne à notre camarade SMT et notre compassion à l'ensemble des membres de sa famille."





L'Union régionale PS de Kaffrine se joint à la direction du parti et au gouvernement pour barrer la route à toute mauvaise volonté qui voudrait brûler notre cher pays.