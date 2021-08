Vélingara : Les travailleurs du Fera en colère contre le leader politique Ibrahima Barry

Agents Fera Velingara

Les agents du Fonds d’entretien routier autonome (Fera) de Vélingara sont très remontés contre le Secrétaire général du Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd). Ce dernier soutenait lors une émission radio que les travailleurs du Fera percevaient moins de 35 000 F Cfa par mois.





Des informations que les travailleurs ont vite balayées d’un revers de main, lors d’un point de presse, hier. ‘’C’est un mensonge. C’est faux. Je dis bien, c’est archi faux. Ce n’est que des allégations. Les salaires sont virés à la banque Cnca. Aucun agent ne perçoit 35 000 mille francs Cfa à la fin du mois.», dément Omar Wopa Mballo, le superviseur de Fera Vélingara.