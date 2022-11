Vente des cartes Apr à Mbirkilane : Seydou Guèye propose une démarche inclusive

Vente de cartes à Mbirkilane

Dans le cadre de l’opération de vente des cartes de membre de l’Apr, le porte-parole du parti au pouvoir, Seydou Guèye, appelle à une démarche inclusive pour éviter les comités fictifs.







Lors de son passage à Mbirkilane, il a fait savoir que l’achat des cartes par les responsables politiques à la place des militants peut aboutir à la création de comités fictifs. Et pour éviter cela, Seydou Guèye théorise l’approche inclusive.