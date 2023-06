Verdict affaire Sonko-Adji Sarr : Une ‘’sentence inique’’, selon Malick Gackou

Le verdict rendu par la justice ce jeudi dans l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr est injuste selon le Bureau politique du Grand Parti. Dans un communiqué, les partisans de Malick Gackou dénoncent cette décision, qui selon eux vise à éliminer un adversaire politique.





‘’Le Bureau politique du Grand Parti dénonce avec la dernière énergie la condamnation du Président Ousmane Sonko à deux (2) ans de prison ferme. Cette sentence inique et totalement injustifiée est le reflet d'une volonté délibérée de l'écarter de la course à la présidentielle de février 2024’’, note-t-il.





‘’Nous en appelons à la responsabilité des forces vives pour le rétablissement de ses droits inaliénables et pour la survie de la démocratie dans notre pays qu'aucune ambition ne saurait altérer. Face à cette situation, nous demandons à tous nos militants et sympathisants de rester mobilisés pour la défense de la République et des intérêts supérieurs de la nation’’, ajoute le document.