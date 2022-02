Vice-président FSF : Abdoulaye Sow élevé au grade de commandeur de l’ordre national du Lion

Abdoulaye Seydou Sow remercie Macky Sall

Seydou Sow fait partie des membres de la délégation officielle qui ont été décorés, ce mardi, par le président de la République, Macky Sall, après le sacre des Lions. Un geste fortement salué par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique.