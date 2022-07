[Législatives-Duel] Victorine Ndèye vs Guy Marius Sagna : La technocrate face à l’activiste

Très peu de points communs entre la spécialiste des finances et l’activiste le plus célèbre du Sénégal, à part qu’ils sont engagés dans un duel sans merci dans le département de Ziguinchor.



Ziguinchor sera l'un des départements clefs des prochaines élections législatives. Dans ce fief, souvent très disputé, deux figures antinomiques sont à la tête des deux principales coalitions dans le département : Victorine Ndèye pour Benno Bok Yakaar et Guy Marius Sagna pour la coalition Yewwi Askan Wi.



La première nommée est une figure montante de l’Alliance pour la République (APR). Lors des dernières élections locales, elle est devenue la première femme maire de la commune de Niaguis. Si elle a réussi son baptême du feu en compétition électorale, elle n’est pas pour autant une femme du sérail politique. La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, chargée du Logement, a fait sa carrière dans la microfinance, la gestion des entreprises et l’administration publique. Titulaire d’un master 2 en finance, elle a évolué pendant plus de dix ans dans le secteur privé, dans la gestion des entreprises. Elle a également pris part à la création de la Délégation générale à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (DER/FJ), l’un des projets de développement du chef de l’Etat. C’est sur elle donc que le Président de la République a misé pour reconquérir ce territoire que Ousmane Sonko a remporté aussi bien lors de la dernière élection présidentielle que lors des locales de janvier dernier. Même si les barons de BBY de la zone, tels Abdoulaye Baldé, Seydou Sané ou encore Benoit Sambou, ont décrété l’union, la tâche s’annonce ardue.



D’autant qu’en face, Victorine Ndèye aura le plus célèbre activiste du Sénégal, Guy Marius Sagna. Le coordonnateur du mouvement Frapp/France Dégage est certes un novice dans la compétition électorale, mais il jouit d’une belle notoriété et est un communicant percutant, très populaire chez les jeunes. Conseiller technique du maire de Dakar , chargé de l’action sociale et de la réinsertion, GMS peut également compter sur la machine électorale Yewwi Askan Wi qui a le vent en poupe à Ziguinchor. Travailleur social abonné aux séjours carcéraux, Guy Marius Sagna peut espérer surfer sur la dynamique impulsée par Ousmane Sonko qui s’est largement imposé dans la ville de Ziguinchor lors des dernières locales. Rappelons que s’il se présente pour la première fois en tant que candidat, il connaît bien la bataille politique puisqu’en 2017, l’activiste avait dirigé la campagne de Ndawi Askan Wi, la coalition alors emmenée par Ousmane Sonko.



Qui de l’activiste radical ou de la spécialiste des finances sortira vainqueur de ce duel ? Faites vos jeux.