Ville de Pikine: Wallu Sénégal vote la résistance contre la victoire de Timbo

Coalition Wallu Sénégal de Pikine

Les élections locales ne sont pas encore terminées dans la Ville de Pikine. La Grande Coalition Wallu Sénégal continue de contester l’élection de la coalition Benno Bokk Yakaar à la tête de la mairie. Ainsi, à travers un communiqué signé par leur mandataire national, le député Mamadou Lamine Diallo , elle dit «manifester toute son indignation à la tentative scandaleuse du Président Macky Sall de confisquer la victoire de notre Coalition au profit de son oncle Abdoulaye Timbo à l’élection municipale de la Ville de Pikine».





«La Grande Coalition Wallu Sénégal tient responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette forfaiture dangereuse et met en demeure le Président Macky Sall d’accepter la volonté souveraine exprimée par les populations de la Ville de Pikine dans les suffrages», a-t-elle expliqué.