Violences électorales à Ngoye : La coalition de Yaw attaquée

Violence electorales à Ngoye

Pour la deuxième fois, la coalition de Yewwi Askanwi a été attaquée. L’avocat à la cour et 7éme sur la liste proportionnelle, Me Serigne Diongue se désole de cette situation.





‘’ Le candidat Ibrahima Diouf plus connu sous le nom de Ibrahima Boure Mbatta a envoyé des gamins pour jeter des pierres sur notre délégation. Un des nôtres, Monsieur Khadim Faye, a été blessé et évacué au poste de santé de Ngoye où il a eu à recevoir des soins’’, a-t-il livré à nos confrères du journal Sud Quotidien.