Violences politiques: Noo Lank condamne la présence «excessive des nervis» chez Macky

Depuis quelques temps des violences sont notées dans le landerneau politique. Les dernières se sont passées au cours de la tournée économique du Chef de l’Etat, Macky Sall à Saint-Louis et à Matam. «Noo Lank a observe avec consternation et désolation la tournée dite économique du président Macky Sall qu'il a entamée récemment pour faire sa campagne présidentielle déguisée en anticipation des locales de 2022 et en guise de sondage pour une troisième candidature .



Nous appelons les leaders et acteurs politiques ainsi que les Sénégalais de tout bord à plus de retenue pour éviter de sombrer dans des conflits et des violences qui ne sont qu'une forme de manipulation électorale et d'intimidation de la part du pouvoir en place », affirmé la coordination du collectif Noo Lank, ce jeudi 17 juin à travers un communiqué reçu.





«(...) ces nervis style tontons Macoutes envers les populations »





Elle poursuit: «Noo lank condamne avec fermeté la présence excessive et très remarquée des nervis dans le dispositif sécuritaire du président de la république. Ce qui constitue une entrave aux règles les plus élémentaires en matière de sécurité rapprochée de la plus haute autorité de l' État qui doit être sous l'apanage exclusif des forces de l'ordre et de défense ». Le collectif «dénonce avec la dernière énergie l'utilisation de la violence par ces nervis style tontons Macoutes envers les populations qui veulent jouir de leur droit constitutionnel de manifester et d' exprimer leurs doléances et les difficultés de leur quotidien devant leur Président.

Nous rappelons au président Macky Sall que l'épée peut conquérir des territoires mais jamais les cœurs ».

Selon les membres, la force pour faire courber des têtes mais jamais les esprits. Car un peuple frustré ne cédera à aucune forme de violence ou d'intimidation. La marche vers le changement est enclenchée et le processus est irréversible.

«Noo Lank invite l'opposition, la société civile à l'union pour faire face à cette dictature debout »





«Noo Lank appelle les populations à plus de solidarité pour faire face à ces bandits couronnés par le Président Macky Sall et invite les autorités judiciaires à ouvrir une information judiciaire sur la détention de milices privées des membres de la mouvance présidentielle, Apr et Benno Bokk Yakar », soulignent-ils. Avant de déclarer toujours dans le document: «La démarche du gouvernement de détruire l'harmonie ethnique et les groupes sociaux au Sénégal à travers des querelles politiques, des discours à relents et des connotations ethnicistes montre tout simplement la volonté du président Macky Sall d'achever son programme de rwandisation du Sénégal. Noo Lank dit non à une 3e candidature du dictateur Macky Sall et invite l'opposition, la société civile à l'union pour faire face à cette dictature debout ».