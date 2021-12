Violences politiques : Victime d'agressions, le camp de Serigne Mboup met en garde et promet de riposter

La violence préélectorale continue de faire des victimes dans les rangs des partisans de Serigne Mboup, président du mouvement And Liggey And Nawlé. Après le saccage de la voiture de son lieutenant Omar Thiam, la semaine dernière, c’est au tour du président des jeunes nommé Baye d’être victime d'agression : il a été attaqué dans le quartier de Sara par un inconnu.





Baye Dia, responsable du mouvement des jeunes And Ligueye And Nawlé (ADK), victime d'agression, se confie: "Nous sommes ici pour alerter les autorités locales car si on parle de pacte de non-violence, ça doit être quelque chose de réel mais d'après certains actes violents que subit le mouvement And Ligueye And Nawlé, lesquelles se répètent, certains politiciens font la sourde oreille; c'est pour cela qu'on tient ce point de presse pour inviter les autorités à régler le problème afin d'éviter un éventuel affrontement ou riposte", a-t-il mis en garde.