Violences politiques : Victorine Ndèye très touchée par la situation à Ziguinchor

La ministre Victorine Ndèye, est très sensible à la situation délétère qui sévit à Ziguinchor, suite aux manifestations violentes de soutien au leader de Pastef. La mairesse de Niaguis l’a fait savoir dans un tweet.







‘’Je reste très sensible à la situation actuelle qui prévaut dans différentes zones du pays et particulièrement au niveau de Ziguinchor’’, écrit-elle.





‘’Je me désole de voir toute cette violence et regrette les pertes en vies humaines et dégâts matériels. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés’’, regrette-t-elle.