Visite chez Sonko : Les leaders de l’opposition gazés, Aliou Sané et Guy Marius Sagna arrêtés

Yewwi Askan Wi, F24,leaders,arretes,Sonko

Les leaders de Yewwi Askan Wi et ceux du F24 se sont heurtés à un impressionnant dispositif sécuritaire des forces de défense et de sécurité à la Cité Keur Gorgui. Ces figures de l’opposition avaient décidé de rendre visite à Ousmane Sonko, interpellé hier à Kaffrine par la gendarmerie lors de sa « caravane de la liberté » et ramené manu militari chez lui à Dakar.





La délégation de leaders de l’opposition et de parlementaires qui s’est pointée à la Cité Keur Gorgui, ce lundi 29 mai à 15 heures, a été gazée par les forces de l’ordre.





Aliou Sané, coordonnateur adjoint du mouvement des forces vives de la Nation (F24) et le député et activiste Guy Marius Sagna ont été arrêtés au cours de ces échauffourées. La foule de leaders et de militants du Pastef a ainsi été dispersée à coups de grenades lacrymogène.