[Video] Visite de Macky Sall à Thiès : Mamadou Diagne Sy Mbengue casse sa tirelire

Le maire de Tivaouane et non moins directeur général de la Sn-Hlm a mobilisé 111 bus pour accueillir le président de la République. Jeunes, femmes, hommes, tous habillés en tee-shirts blancs ont déroulé le tapis rouge au chef de l'État. Mamadou Diagne Sy Mbengue a magnifié ce qui a motivé la venue du chef de l'État a Thiès notamment sa décision de construire des ISEP dans toutes les régions du pays.





" Je me réjouis de la décision du président de la République de doter l’ensemble des régions du Sénégal d’un institut supérieur d’enseignement professionnel. Avec Macky Sall, il y a eu un changement de paradigmes sur l’enseignement qui n’est plus académique mais professionnel. Ces établissements permettent aux sortants d’être immédiatement opérationnels et de pouvoir intégrer la vie active", déclare-t-il.





Une mobilisation qui témoigne de la bonne santé au sein de la coalition BBY.





Le maire de tivaoune par ailleurs coordinateur de BBY à Tivaouane n'a pas manqué de montré sa satisfaction de voir toutes les obédiences de Benno Bokk Yaakar s'unir main dans la main pour accueillir chaleureusement le président de la coalition.





« C’est une belle opportunité pour nous partisans du président de la république, militants de Bby de venir ici, de rassurer que les militants sont là et ils ont confiance. Nous sommes satisfaits, nous avions comme objectif 50 cars. Mais les militants nous ont exigé la mobilisation, finalement 111 bus sont venus de Tivaouane pour magnifier ce que le président est en train de faire à Tivaouane et partout à Thiès.