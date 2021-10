Visite de proximité : Diouf Sarr Chez Serigne Saliou Thioune

Abdoulaye Diouf Sarr tisse la toile pour mieux conquérir la mairie de Dakar. Cela, même s’il affirme en tant que « militant discipliné », attendre la décision du Chef de l’Etat qui va désigner le candidat de la coalition de la mouvance Présidentielle pour la mairie de Dakar. En visite ce dimanche chez le guide des Thiantacounes, le maire de Yoff affirme compter sur la famille spirituelle de Serigne Saliou Thioune pour changer le visage de la capitale. « Je pense que nous devons compter sur les jeunes pour une meilleure politique de ville qui va permettre à la capitale de pouvoir rivaliser avec les autres capitales du monde » dit-il.







Poursuivant, il dira que Dakar mérite un autre visage et ne doit pas atterrir dans les mains de personnes qui la convoitent juste pour en faire une arme politique. « Il nous faut une équipe au service de la ville et je compte grandement sur vous et votre famille au sens large du terme » a ajouté le ministre de la Santé et de l’action sociale.

Il pense que c’est un travail de tous les jours et une équipe qui travaille d'arrache-pied tout en portant Dakar dans son cœur qui peut changer la ville. Et de rappeler qu’en 2014, il avait sollicité les prières de Serigne Saliou Thioune en convoitant la mairie de Yoff. Ce dernier à son tour a déclaré avoir entendu les déclarations du ministre et promet d’en discuter avec lui dans un futur proche…