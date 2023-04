Vol à Diourbel: un employé de l'entreprise SVTP arrêté par la gendarmerie

La Sénégalaise de Voirie, de Travaux Publics ( Svtp) est victime d'un cas de vol. Le magasinier N.Diouf a soustrait du matériel dans cette société basée dans la périphérie de Diourbel.



Après avoir commis son forfait, l'employé de la SVTP a transporté le matériel à bord d'une charrette selon des sources de Seneweb.



Mais l'affaire s'est ébruitée lorsque le responsable local de l'entreprise a constaté la disparition d'une vingtaine de tubes d'échafaudage ( servant à la construction des forages).



C'est suite à cela qu'une plainte a été déposée sur la table du chef de service de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel contre X. L'enquête ouverte par le commandant B.M.Diallo a permis de mettre la main sur le magasinier.



Confronté avec les éléments de l'enquête, N.Diouf a fini par avouer être l'auteur du vol commis durant la nuit dans les locaux de la Sénégalaise de Voirie, de Travaux Publics selon des sources de Seneweb proches du parquet.



D'après le mis en cause, il a profité de l'absence du contrôleur des travaux pour soustraire une vingtaine de tubes d'échafaudage. Pour justifier son acte, le magasinier de la SVTP a fait croire aux enquêteurs qu'il est confronté à des difficultés financières.



La perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis au commandant Diallo et ses hommes de saisir un lot de matériel appartenant à l'entreprise SVTP.



Déféré pour vol commis la nuit avec moyen de locomotion, N.Diouf a été placé sous mandat de dépôt. Le magasinier dort actuellement à la prison centrale de Diourbel.