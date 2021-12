Vote de la loi sur la répartition des ressources minières et gazières avant la fin de l'année : Le député El Hadji Malick Gueye appose son veto

Le projet de loi sur la répartition des ressources minières et gazières, qui doit atterrir à l'hémicycle avant la fin de l'année ne doit pas être voté avant les élections locales. C'est l'avis du député à l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Gueye, par ailleurs candidat de Yewwi Askan Wi dans la commune de Nguekhokh.





"Nous considérons que les prochains maires et leur association doivent mener un combat légitime sur la répartition équitable des ressources naturelles. Le président ambitionne de créer un fonds intergénérationnel sur 30 ans avec 70 milliards par année. Les 90% des recettes vont aller au budget général de l'État. La concentration doit être évaluée. Le meilleur mode opératoire qui doit nous mener vers le peuple c'est les communes", affirme El Hadji Malick Gueye.





Ainsi, il propose que sur les 700 milliards par année, que 500 millions soit alloués à chaque commune.





"Que ça soit un fonds de concours orienté vers l'investissement, l'éducation et la santé. Y a pas un autre mode opératoire plus accessible pour le peuple", pense le parlementaire.





Ce projet de loi doit être débattu dans les partis politiques, la société civile, car selon lui, il y va de l'avenir d'une génération et de la transparence que requiert jour et nuit la société. Il dit être partisan des transferts directs de capital au niveau des collectivités locales et que ces dernières puissent faire des investissements.