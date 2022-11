Vote du budget du ministère de l'Agriculture : Les doléances sortent de terre

Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire fait face aux parlementaires pour le projet de budget de son département. Il est arrêté à 268 408 535 578 F CFA en autorisations d'engagement ( AE) et 187 630 633 780 F CFA en crédits de paiement (CP).





Aly Ngouille Ndiaye a été interpellé sur plusieurs questions liées aux intrants agricoles. Les parlementaires ont souhaité plus de semences, d'engrais et de matériels pour le renforcement de la production.





Les transferts d'argent effectués par certains opérateurs en lieu et place des semences et le coût élevé des intrants ont été décriés par les élus du peuple. Ils ont aussi plaidé pour la hausse de la subvention de l'État, l'augmentation des quantités de semences certifiées, l'accès des femmes à la terre et aux fermes agricoles.





Le matériel agricole a aussi été évoqué. Les députés ont souligné la faiblesse des équipements distribués. Ils ont aussi demandé plus de petits matériels, de décortiqueuses, de moissonneuses-batteuses, notamment en Casamance pour la culture du riz, de motoculteurs et de tracteurs, surtout pour les localités de Mbour, Kédougou, Tivaouane, Darou Mousty, Kolda et Pout.





Les parlementaires ont souhaité des chambres froides et des magasins de stockage, pour la conservation des produits horticoles, afin de diminuer les pertes post-récoltes, le renforcement de la production d'oignons, du manioc et du niébé, ainsi que la promotion de l'horticulture à Kolda, grâce au fleuve Casamance.





Le budget est réparti en quatre programmes : le programme 1010 concernant le pilotage, la coordination et la gestion administrative, le programme 2030 concernant la sécurisation de la base productive et le développement des infrastructures rurales, le programme 2031 consacré à l'augmentation de la production et la valorisation des produits agricoles et le programme 2033 consacré à l'accompagnement à la production, le financement, la recherche, la formation et l'appui-conseil.