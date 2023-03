World Happiness Report 2023: le Sénégal absent du Top 10 des pays les plus heureux d’Afrique

Le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies a publié récemment son Rapport mondial sur le bonheur. On remarque que le Sénégal est absent du Top 10 Africain. Il ne pointe qu’à la 12ème place derrière le Maroc 11ème et le Mozambique 10ème. A l’échelle mondiale, le Sénégal occupe la 102ème place. Il était logé au 103ème rang l’année passée. Le pays le plus heureux de l’Afrique, selon ce classement, est Maurice.







Le bonheur, un élément important du développement social





Il est suivi de l’Algérie, de l’Afrique du Sud et de la République du Congo. La Guinée est 5ème. Le bonheur est un élément essentiel du bien-être humain et il est crucial pour le développement économique et social de toute société. Pour dresser son classement des pays les plus heureux du monde, le Réseau des Nations Unies se base sur 6 facteurs clés.





Il s’agit du soutien social, du revenu, de la liberté, la santé, la générosité et l’absence de corruption. Le Rapport est publié le 20 mars de chaque année, à l’occasion de la Journée internationale du bonheur.