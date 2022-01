[Vidéo] Zahra Iyane Thiam : "kou jeul mairie pour xéxé ko yangui gaagn sa bopp"

Zahra Iyane Thiam : "kou jeul mairie pour xéxé ko yangui gaagn sa bopp"

Au lendemain des élections locales, Zahra Iyane Thiam s'ouvre à de nouvelles perspectives. Elle a profité de la journée du 25 janvier pour rendre grâce à Dieu et féliciter son équipe de campagne pour le travail colossal abattu durant la période de campagne et qui laissait présager une victoire éclatante. Le revers électoral subi a surpris plus d'un au niveau de la commune de Sicap Liberté, martèle la ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire.





Elle invite d'ailleurs ceux qui l'avaient accusée de fraudeur, le jour des élections, à venir justifier les résultats. Elle en a profité pour rappeler que le système électoral sénégalais est transparent, fiable et sincère.





Toutefois, elle et son équipe comptent accompagner le nouveau maire dans ses projets pour faire de leur commune une référence, d'autant plus que "la mairie est un démembrement de l'État et ne saurait être utilisée comme arme", prévient-elle.