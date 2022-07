Ziguinchor : 296 201 électeurs répartis dans 311 lieux de vote

Ouverture des bureaux de vote à Ziguinchor

Selon les informations de chef de l'exécutif régional, la région de Ziguinchor compte 296 201 électeurs inscrits. Ces derniers sont répartis au niveau de 688 bureaux de vote, concentrés dans 311 lieux de vote.





Pour ces élections législatives, six coalitions sont représentées et vont se disputer les six places de députés consacrées à la région. Il s'agit entre autre de Yewwi Askan wi, Benno Bokk Yakkar, AAR Sénégal, Bunt bi, Natangué Askan Wi et Bokk Gis Gis Ligueey.