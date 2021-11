Ziguinchor : Des militants frustrés de Doudou Kâ rejoignent Baldé

Zappé par Macky Sall lors des investitures, Abdoulaye Baldé pêche dans la mouvance présidentielle.



Des femmes, partisanes du Dg de l’Aibd Doudou Ka, qui n’ont pas du tout apprécié la décision du président de la République, disqualifient le ticket Benoît Sambou-Seydou Sané.



Amy Tamba et ses camarades ont ainsi décidé de rejoindre Abdoulaye Baldé pour la conquête de la mairie de Ziguinchor.



«Nous ne reconnaissons plus Benno Bokk Yakaar, mais plutôt un Benno Tass Yakaar, car ceux qui ont été choisis par la base ont été zappés et remplacés par ceux qui sont habitués à des revers électoraux», a déploré Amy Tamba, responsable de Bby, membre également du Mouvement de Doggu pour le Grand Sénégal.



Dans des propos repris par Le Quotidien, elle a cité nommément Benoît Sambou d’être le principal responsable de la défaite de Benno lors des élections municipales de 2014.



Amy Tamba indique que le choix de leur coalition s’était déjà porté sur le Dg de l’Aibd, Doudou Ka, et le maire sortant, Abdoulaye Baldé, pour diriger la liste de Bby à Ziguinchor.



Même son de cloche chez la responsable de Bby, Madji­guène Diallo.