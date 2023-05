Ziguinchor : Déthié Fall invite Macky Sall à mettre un terme aux manifestations

À l'image de certains leaders de Yewwi Askan Wi qui ont été à Ziguinchor et ont fait face à la presse, le leader du PRP membre de ladite coalition est aussi dans la capitale méridionale. Déthié affirme avoir effectué ce voyage juste après sa présence à l'audience de ce matin des députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang au tribunal de Dakar.





"Me voilà bien arrivé à Ziguinchor pour apporter tout mon soutien et témoigner toute ma solidarité à mon ami et frère le président Ousmane Sonko", écrit-il.





Par ailleurs, il dit "réitérer, comme toujours, son opposition à l'élimination d’un candidat à la prochaine présidentielle".





Dans la même dynamique, il présente ses condoléances suite au rappel à Dieu de l’agent de police Hassime Diédhiou et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.





Et Déthié Fall de demander au président Macky Sall de "mettre un terme à tout cela dans l’immédiat et de travailler pour la consolidation de la paix et de l’unité sociales".