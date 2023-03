Ziguinchor : La marche de PASTEF autorisée





La demande de manifestation sur la voie publique introduite et signée par Bassirou Coly, Amadou Tom Mbodj et Seydou Mandiang, tous responsables de la coordination départementale de Pastef les patriotes, a trouvé écho favorable. Le Préfet de Ziguinchor, Chérif Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye, a autorisé cette marche pacifique voulue par les partisans de Sonko.





Les Pastéfiens sont autorisés à faire leur marche jusqu'à 19 heures, cet après-midi. Le circuit de la marche va du terrain Diabir jusqu'au rond-point Aline Sitoé Diatta point de chute de la manifestation pour demander “la fin des arrestations et détentions arbitraires et exiger la libération de tous les détenus politiques”. Ils exigent, en outre, “la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées qui, selon eux, opèrent aux côtés des forces de l'ordre”.





L'autorisation de cette marche a été établie sur une base bien définie que les responsables de la coordination départementale de Pastef les patriotes doivent respecter, comme l'itinéraire qui exclut la marche vers les artères du centre ville.





Ces responsables de Pastef doivent, en outre, éviter de troubler l'ordre public, empêcher toute infraction aux lois et règlements entre autres mesures prescrites.